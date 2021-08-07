РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 авг. В подмосковных Люберцах женщина осталась жива после наезда электрички на станции «Люберцы-1», сообщил «РИАМО в Люберцах» представитель Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Евгений Черепанов.

ЧП произошло накануне.

«В 19:08 поступил сигнал, на платформе в Люберцах женщина пострадала от электрички. Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» пожарно-спасательной части 232 прибыли на место в 19:18», - сказал Черепанов.

Он добавил, что женщина была в сознании, с травмами. Спасатели аккуратно извлекли ее из-под платформы на щите, закрепили, деблокировали и передали в скорую помощь.