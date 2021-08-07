РИАМО - 7 авг. Из-за ремонтных работ с 7 по 13 августа в столице изменятся трамвайные маршруты между станциями «Войковская» и «Дмитровская», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Остановку перенесут на 250 м — в 1-й Новоподмосковный переулок.

В эти выходные трамваи маршрутов № 27, 29 и 30 не будут ходить. Маршрут от станции «Войковская» продлится до Михалково. Трамвай №23 начнет курсировать в вечернее время. Москвичам и гостям столицы советуют пользоваться автобусным маршрутом № 027.

Также с 9 по 13 августа объединят маршруты № 27 и 31, трамваи будут курсировать от станции метро «Дмитровская» через «Войковскую» до проспекта Маршала Жукова. Маршрут № 30 будет работать до 21:00.​