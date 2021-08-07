РИАМО - 7 авг. Безопасность посетителей на 2 футбольных матчах российской Премьер-Лиги будет обеспечивать 1,8 тыс. сотрудников правопорядка, сообщается на сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

7 августа в столице пройдет матч между командами «Спартак» и «Нижний Новгород», а 8 августа на поле сойдутся «Динамо» и ЦСКА.

В первый день на столичном стадионе «Спартак» обеспечением правопорядка будут заниматься 250 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, свыше 230 служащих Росгвардии.

Матч «Динамо» - ЦСКА состоится на центральном стадионе бело-голубых. На нем безопасность обеспечат 1,2 тыс. человек, из них 170 росгрвардейцев и сотрудников ОМОНа. Также привлекут частные охранные предприятия.

Стадионы и прилегающие территории заранее обследовали сотрудники кинологических служб.