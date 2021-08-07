РИАМО - 7 авг. Сборная РФ по пляжному волейболу выиграла серебряные медали Олимпийских игр-2020 в Токио, в составе команды — Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, сообщает Газета.ru.

В финале турнира россияне проиграли норвежцам Андерсу Молу и Кристиану Серуму. Счет встречи составил 0:2 (17:21, 18:21).

Бронзовые медали выиграли представители Катара Шериф Юнусс и Ахмед Тиджан.

На Олимпиаде в Токио команда России выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), вместо гимна звучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Церемония закрытия Олимпиады в Токио пройдет 8 августа.