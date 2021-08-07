РИАМО - 7 авг. Утром в субботу в аэропортах Москвы и Подмосковья отменили и задержали 45 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове 13 рейсов задержано, 4 отменено. В Шереметьеве задержаны 7 рейсов, еще 2 отменены. В аэропорту Домодедово задержали 17 рейсов, отмен нет.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани отменили и задержали по 1 рейсу.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.