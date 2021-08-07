РИАМО - 7 авг. Певица МакSим уже полностью пришла в себя после медикаментозной комы, она находится в ясном сознании, сообщается в официальной группе артистки в соцсети «ВКонтакте».

МакSим попала в больницу в середине июля. У нее было диагностировано поражение легких. Состояние артистки ухудшилось и ее ввели в состояние искусственной комы и поместили на ИВЛ. От аппарата ИВЛ ее отключили в начале августа, тогда же она смогла передвигаться в кресле-каталке по медучреждению.

Певица сейчас активно общается со всем медперсоналом, смеется и шутит. Также артистка все помнит.

Кроме того, сейчас все функции организма у МакSим в порядке.