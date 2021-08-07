РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. В Подольске 6 августа прошла первая экскурсия на сапбордах по реке Пахре, теперь их будут проводить регулярно, сообщил «РИАМО в Подольске» тренер Дмитрий Дидков.

Любители сапбординга теперь могут отправиться в сплав от Беляевского пляжа до плотины с гидом. О достопримечательностях Подольска и редких исторических фактах рассказывает известный ведущий, актер дубляжа, сценарист, режиссер и диктор проектов «Первого канала» Гиллон Поляков.

Экскурсия начинается с рассказа про церковь Знамения Пресвятой Богородицы, которая была построена на рубеже XVII–XVIII веков и владельцев усадьбы Дубровицы. Корону церкви и ее очертания можно увидеть с пляжа. Поляков делится интересными подробностями работы на телевидении, общении со звездами и рассказывает, как история ВИЖ Дубровиц связана с семьей генерального директора «ОРТ/Первого канала» Константином Эрнстом. Знакомит с произведениями подольских музыкантов и других деятелей культуры. Во время сплава также можно узнать про историю усадьбы Ивановское и многих других исторических мест Подольска и его окрестностях.

На экскурсию берут как новичков, так и опытных пользователей сапбордов. Подготовиться можно заранее на реке Пахре возле ГК «Красная горка», где с 11:00 до 20:00 работает прокат сапбордов. Там же выдают спасательные жилеты. Инструктор проведет теоретическую подготовку и устроит небольшой экзамен – попросит показать элементарные навыки поворотов и торможения. Затем поможет выйти на воду, а после катания встретит. Можно заказать и индивидуальные занятия.

В будни можно записаться практически день в день до обеда, на выходных желающих больше, так что бронировать время лучше заранее – хотя бы за день. Записаться на экскурсии и обучение можно через WhatsApp по номеру: 8(903)576-18-10 или через direct-сообщения Instagram-аккаунта.