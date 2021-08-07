РИАМО - 7 авг. Глава филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов сообщил, что в России 1 человек заразил коронавирусом сразу 1,5 тыс., это является максимальным случаем суперраспространения инфекции, зафиксированным в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что по статистике 1 Covid-пациент обычно заражает от 2 до 3 человек, при «дельта»-штамме - от 5 до 6 человек, а суперраспространитель может заразить гораздо больше.

Эксперт напомнил, что коронавирус распространяется воздушно-капельным путем, то есть максимально его можно передать при социальных контактах.

«Если человек не соблюдает социальную дистанцию, не надевает маску, особенно если он себя не очень хорошо чувствует, <...> идет в переполненный вагон метро, приходит на работу и начинает со всеми обниматься и целоваться, то у него есть шанс стать суперраспространителем и заразить огромное количество людей», - сказал Семенов.

Он уточнил, что пренебрежением к нормам дистанцирования человек создает возможности для суперраспространения Covid-19.

На сегодняшний день в РФ зафиксировано 6 402 564 случая заболевания, скончался 163 301 пациент, выздоровели 5 720 353 человека.

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