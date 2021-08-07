РИАМО - 7 авг. В сфере цифровизации продолжится развитие концепции «умных» домов, дорог и автомобилей, также важным аспектом данной области является телемедицина, сообщил РИАМО координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

Он напомнил, что на сегодняшний день госуслуги предоставляются онлайн, а с помощью смартфона можно записаться на прием к врачу.

«Государственные услуги – это только малая часть. Коммерческий сектор приступил к цифровизации первым. Используя только телефон, мы можем записаться к врачу, заказать продукты с доставкой на дом, осуществлять платежи, появилось больше возможности для покупок и продаж. 10-15 лет назад о таком даже речи не было», — сказал Парфентьев.

Эксперт подчеркнул, что самым наглядным примером являются онлайн-банки. Они позволяют выполнять любые денежные операции удаленно. Благодаря этому больше не нужно лично являться в кредитную организацию.

«Один из важных аспектов цифровизации – это телемедицина, она продолжит развиваться, так как она позволяет осуществить первичный прием дистанционно. Например, таким образом врач может провести визуальный осмотр, опросить пациента, больной может измерить себе температуру. Для этого всего больше не требуется личный визит к доктору», — уточнил Парфентьев.

Он добавил, что одной из перспективных тем, которые активно обсуждаются, стала концепция «умного дома». Это целый комплекс различных устройств и решений, который делает жизнь проще и безопасней. Владелец может дистанционно управлять всеми системами своего жилища и наблюдать за обстановкой в нем.

«Обязательно дальнейшее развитие получат «умные» дороги и автомобили. Современные авто напичканы сложной электроникой, которая делает процесс вождения более безопасным и комфортным. Также существуют «умные» дороги, они тоже оснащены электроникой. Как вам известно, сейчас тестируют беспилотные автомобили. Уже сейчас есть прототипы, которые уверенно ездят», — сказал координатор Центра безопасного интернета.

Он уточнил, что в метрополитене применяется система автоведения. С ее помощью поезда курсируют без участия машиниста. Как показала практика, пассажирам совсем не важно, кто управляет составом.