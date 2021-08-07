РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ)- 7 авг. В микрорайоне Котельников прошел Праздник дружбы, для участников провели конкурсы и викторины. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В микрорайоне Новые Котельники по предложению Штаба гражданских инициатив при главе городского округа прошел Праздник дружбы. Эстафета была принята от микрорайона Белая Дача.

Под шатрами, укрывшись от дождя, участники праздника играли в шахматы, шашки, настольный хоккей. На площадке у дома жители микрорайона участвовали в викторинах, танцевальных конкурсах, фотографировались с ростовыми мягкими игрушками.

Управляющая компания «Новые Котельники Сервис» предоставила сладкие сюрпризы для маленьких жителей.