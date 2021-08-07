РИАМО - 7 авг. Открытые в прошлом году новые участки Некрасовской и Большой кольцевой (БКЛ) линий метрополитена, транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Нижегородская» признаны лучшими реализованными проектами столицы. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» является оператором программы развития городской подземки и участником реализации программы создания сети ТПУ в мегаполисе.

«За последние годы «Мосинжпроект» внес значимый вклад в градостроительное развитие российской столицы, а выполненные им объекты удостаивались призов и наград отечественных и международных отраслевых конкурсов», – отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Новые победы

Он добавил, что в копилку достижений холдинга добавились новые победы: 3 объекта были удостоены наград конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» по итогам прошлого года.

Кравцов уточнил, что в номинации «Строительство объектов метрополитена и железнодорожного транспорта» участок Большого кольца от «Авиамоторной» до «Электрозаводской» с 3 станциями стал лучшим по оценке жюри, а участок Некрасовской ветки между станциями «Нижегородская» и «Юго-Восточная» выиграл по результатам открытого общегородского народного голосования.

«Некрасовская линия – новая в столичной подземке за долгое время, здесь в ходе работ были успешно испытаны и применены современные технологии метростроительства, например, проходка двупутных тоннелей 10-метровыми щитами-гигантами, которые затем использовались на других строящихся участках метро», – напомнил Кравцов.

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Большое кольцо метро

По его словам, в рамках более чем 6-километрового участка Большого кольца подземки в течение прошлого года были открыты 3 станции: «Авиамоторная», «Лефортово» и «Электрозаводская». Все они на сегодняшний день работают в составе «розовой» ветки, а потом будут функционировать как часть БКЛ – после того, как ветка замкнется в 2022 году.

Он отметил, что на сегодняшний день БКЛ является мегапроектом столичного метростроения и одним из главных инфраструктурных проектов холдинга. Всего на ветке будет открыта 31 станция.

ТПУ «Нижегородская»

«На пересадочной между обеими линиями станции «Нижегородская» мы сформировали мощный ТПУ, включающий также одноименную платформу МЦК, маршруты городского наземного транспорта и пригородных электричек. Он стал не только самым крупным в столице, но и одним из наиболее интересных с архитектурной точки зрения городских объектов», – сказал Кравцов.

Он уточнил, что новый ТПУ удостоен спецприза профильного конкурса за вклад в развитие современной транспортной системы мегаполиса в номинации «Строительство многофункциональных комплексов и торговых центров».

Награды «Мосинжпроекта»

Награждение победителей конкурса прошло в городской мэрии. Помимо гендиректора «Мосинжпроекта» Юрия Кравцова, участие в церемонии приняли заместитель гендиректора по операционной деятельности холдинга Максим Шмаль и исполнительный директор – руководитель дивизиона по строительству метро АО Валерий Кивлюк.

«Итого за 7 лет участия в конкурсе с 2014 года холдинг получил уже 24 награды в различных номинациях – это свидетельство значимости нашей работы для москвичей и качественного выполнения задач, поставленных столичными властями», – добавил глава «Мосинжпроекта».

Мэр города Сергей Собянин накануне Дня строителя вручил награды победителям ежегодного конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства».

«Москва, являясь крупнейшим мегаполисом Европы, еще и быстрее всех других городов строится и развивается. Это невозможно было бы сделать, если бы не было в Москве таких профессиональных, ответственных строителей, обладающих мировыми компетенциями, азартом, динамизмом и желанием сделать наш город одним из лучших городов мира», – уточнил Собянин.

Лучшие строительные проекты

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил значимость конкурса для градостроительного развития мегаполиса.

«Конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства» проводится уже более 20 лет и помогает выявить и закрепить лучшие строительные проекты и практики, способствующие формированию комфортной городской среды и улучшению качества жизни москвичей», - уточнил заммэра.

Он добавил, что в этом году комиссией конкурса и открытым общегородским голосованием были выбраны 24 проекта-победителя в области развития транспортной, жилой и социальной инфраструктуры.

«Поздравляю конкурсантов, а также всех участников отрасли с Днем строителя, желаю успехов в реализации проектов и новых побед», – сказал Бочкарев.

Конкурс проводится в мегаполисе с 2000 года комплексом градостроительной политики и строительства Москвы, департаментом градостроительной политики, Москомархитектурой и Ассоциацией инвесторов столицы. На нем выбираются лучшие проекты в различных номинациях, введенные в Москве по итогам предыдущего года.

Конкурс призван поощрить создателей лучших зданий и сооружений, а также привлечь внимание общественности и специалистов к использованию современных технологий в строительстве.

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