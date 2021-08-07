РИАМО - 7 авг. Человек, который хочет начать заниматься спортом, должен найти для себя источник мотивации и приготовиться выполнять упражнения регулярно, превратив это в привычку. Об этом РИАМО сообщил учитель физкультуры школы №305 в Москве Сергей Голдин.

Определиться с целью

Как отметил Голдин, определение мотивации - это первый шаг на пути к регулярным занятиям спортом.

«В первую очередь необходимо понять, для чего вам хочется заниматься спортом. Возможно, вы хотите избавиться от лишнего веса или набрать мышечную массу. Возможно, ваша цель - просто поддерживать здоровье и свое физическое состояние на приличном уровне», - сказал он.

Тренер посоветовал представить себя спустя определенное время занятий спортом, чтобы определиться, хочется ли этим заниматься вообще. Определившись, предстоит работать над тем, чтобы соответствовать заданному образу.

Выбрать спорт по душе

Следующий важный шаг на пути к активной жизни - выбрать для себя подходящий вид спорта.

«Кто-то не любит бегать, а кого-то от одного вида штанги бросает в дрожь. Но есть еще много других видов спорта, среди которых вы однозначно найдете тот, который будет по душе», - отметил Голдин.

При выборе вида физических занятий надо ориентироваться на свои интересы и ощущения.

«Видов спорта огромное множество. Необходимо определиться с тем, что вам близко, чем будет приятно заниматься, в какой области будет интересно расти и прогрессировать», - добавил он.

Составить расписание занятий

Далее необходимо выработать привычку заниматься физическими упражнениями по определенному расписанию, то есть войти в режим.

«Желательно заниматься спортивными занятиями в одно и то же время. Если вам комфортно заниматься спортом по утрам, то скорректируйте день таким образом, чтобы тренировки проходили в первой половине дня», - рассказал специалист.

Если человек учится или работает, то ему нужно составить расписание таким образом, чтобы тренировки приходились на вечер.

Изменить свое питание

Начав регулярные тренировки, важно изменить свой рацион и перейти на полезные продукты. Так, в пище должно присутствовать много белка.

Как отметил эксперт, также необходимы «длинные» углеводы, употреблять которые желательно в первой половине дня. От «быстрых» углеводов в виде сладостей, мучных продуктов, в том числе белого хлеба, стоит отказаться.

Кроме того, следует употреблять полезные растительные жиры. Употребление трансжиров и жиров животного происхождения желательно исключить.

Взаимно мотивировать друг друга

Голдин уверен, что начинающим спортсменам очень важно найти компанию для взаимной мотивации.

«Если вы будете заниматься с единомышленником, то всегда сможете поправить друг друга, помочь, «подхлестнуть». Отмечайте свой прогресс и обязательно ведите дневник тренировок», - сказал тренер.

Он напомнил, что физическая нагрузка позволяет повысить выносливость и укрепить здоровье. Следование принципам ЗОЖ - залог длинной и насыщенной жизни.