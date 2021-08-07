РИАМО - 7 авг. В Московской области местами до 23 часов субботы прогнозируются ливень, гроза с усилением ветра порывами до 12-17 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Спасатели напомнили, что от молнии на улице нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, высокими металлическими конструкциями. В доме не стоит подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам, антенне, окну. Также рекомендуется выключить все электроприборы.

Непогоду жителям региона советуют переждать в укрытии. На улицу следует надевать плащи, резиновые сапоги, брать с собой зонт.

Пешеходам рекомендуется обходить шаткие строения, деревья, линии электропередачи, мосты и другие сооружения повышенного риска.

Автомобилистам посоветовали не оставлять машину около рекламных щитов, деревьев и слабо закрепленных конструкций.