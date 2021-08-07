РИАМО - 7 авг. С момента начала сельскохозяйственной микропереписи в Московской области было опрошено 120,7 тыс. или 16,8% личных подсобных хозяйств и 2,2 тыс. или 14,2% некоммерческих объединений граждан, сообщает Мосстат.
Наибольшее число респондентов было опрошено в Раменском округе, Солнечногорске, Ступине, Одинцовском и Дмитровском округах.
За первые 5 дней в Москве было опрошено 6215 или 14,2% личных подсобных хозяйств и 267 или 14,0% некоммерческих объединений граждан. Наибольшее число респондентов опрошено в районах Богородское, Митино и Внуково, а также в поселениях Филимонковское, Новофедоровское и Марушкинское.
Данные переписи обезличены, будут использоваться только в обобщенном виде.
Первичные данные всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016 годов также были надежно защищены, не передавались в налоговые и какие-либо другие государственные органы и были использованы для развития сельского хозяйства России.
Сельскохозяйственная микроперепись стартовала 1 августа 2021 года. К работе приступили 1929 человек полевого персонала: 1654 переписчика и 275 инструкторов.
Как отмечал ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский, в Подмосковье в рамках переписи насчитывается порядка 755 тыс. объектов.
Объектами переписи выступают юридические или физические лица, являющиеся собственником, пользователем или арендатором земельного участка для производства сельскохозяйственной продукции, либо имеющие сельскохозяйственных животных.
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