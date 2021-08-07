РИАМО - 7 авг. В субботу в Москве и области ожидается облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди, воздух прогреется до плюс 30 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в столице будет плюс 27-29 градусов, в Подмосковье - плюс 25-30 градусов. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Относительная влажность воздуха составит 50%, атмосферное давление будет 744 мм рт. ст.

Атмосферное давление и содержание кислорода в Московском регионе в субботу прогнозируется в пределах климатической нормы. Погода будет комфортной для метеозависимых людей.