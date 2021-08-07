РИАМО - 7 авг. В 2021 году в столице работы по благоустройству в рамках программы «От дома до дома» поводятся на 36 объектах дорожного хозяйства. Общая площадь работ составила 307 га, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Эта программа предусматривает благоустройство территории от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой стороне улицы. Она направлена на создание пешеходных зон в местах, где это, прежде всего, необходимо жителям», - пояснил Бирюков.

Он добавил, что при благоустройстве на объектах заменят дорожное покрытие, сделают тротуары и разобьют газон. Всего в рамках программы планируется установить порядка 3 тыс. опор наружного освещения, 259 современных остановок общественного транспорта, а также упорядочить места для парковок автомобилей.

Самыми крупными станут следующие объекты: Ломоносовский, Новоясеневский и Университетский проспекты, Звездный, Сиреневый и Измайловский бульвары, улицы Юных Ленинцев, Голубинская, Руставели и Живописная, а также Хорошевское шоссе.

Благоустройство проведут и на улицах Эльдара Рязанова, Героев Панфиловцев, Мусы Джалиля, Маршала Шестопалова, Добролюбова.

Реализация подобных программ по благоустройству территорий, по мнению главы комплекса городского хозяйства, делает столицу одним из красивейших и удобных мегаполисов.

Москва входит в пятерку привлекающих инвесторов городов Европы. Столица лидирует и среди городов России. Индекс качества городской среды ставит ее на 1 место.

Реновация «Дегунино‑Лихоборы»: что появится на территории промзоны>>