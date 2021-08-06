РИАМО - 6 авг. По итогам ежегодного конкурса «Лучший реализованный проект в области строительства» четыре объекта, реализованные в 2020 году в столице при участии ГК «Моспроект-3», были признаны лучшими, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Участие в конкурсе «Лучший реализованный проект» престижно для всех компаний и организаций, которые выполняют проектные, строительные и архитектурные работы, а также инвестируют в объекты на территории Москвы», – отметила генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Она добавила, что работа команды холдинга всегда получает высокую оценку как от профессионального сообщества, так и от жителей города.

В номинации «Строительство объектов улично-дорожной сети» победу одержал первый этап автодороги Марьино - Саларьево. Эта дорога имеет большое значение для новой Москвы, она выступает в качестве дублера Киевского и Калужского шоссе. Магистраль связывает новые поперечные дороги.

В то же время пользователи «Активного гражданина» назвали лидером в этой номинации другой проект холдинга – проспект Генерала Дорохова. Его ввод позволил в значительной мере разгрузить юго-запад столицы, став 24 вылетной магистралью города.

Также пользователи «Активного гражданина» выбрали проект в номинации «Строительство объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения». По их мнению, лучшей стала школа на 900 мест в районе Северный. Ее построили в рамках комплексного развития территории.

Образовательное учреждение стало самым большим и современным в районе. В нем учатся школьники всех возрастов от начальных до старших классов. В здании предусмотрены кабинеты для занятий по робототехнике, 3D-моделированию, прототипированию и технической игрушке.

Школа олимпийского резерва «Северный» была признана лучшей в категории «Строительство объектов спортивного назначения». В этом случае мнение комиссии и пользователей сошлись. В учреждении готовят спортсменов по современному пятиборью и проводят соревнования.

Награды победителям конкурса вручил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Москва, являясь крупнейшим мегаполисом Европы, еще и быстрее всех других городов строится и развивается. Это невозможно было бы сделать, если бы не было в Москве таких профессиональных, ответственных строителей, обладающих мировыми компетенциями, азартом, динамизмом и желанием сделать наш город одним из лучших городов мира», – отметил Собянин.

Значимость ежегодного отраслевого конкурса отметил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства» проводится уже более 20 лет и помогает выявить и закрепить лучшие строительные проекты и практики, способствующие формированию комфортной городской среды и улучшению качества жизни москвичей», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что в этом году названы 24 проекта-победителя. Их оценила конкурсная комиссия и активные москвичи. Это проекты в области развития транспортной, жилой и социальной инфраструктуры.

«Поздравляю конкурсантов, а также всех участников отрасли с Днем строителя, желаю успехов в реализации проектов и новых побед», - подытожил Бочкарев.