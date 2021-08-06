РИАМО - 6 авг. В пятницу в Москве прошли дожди, которые принесли примерно 8% от месячной нормы осадков для августа, сообщили РИАМО в центре погоды «Фобос».

«Метеорологическая станция, расположенная в районе ВДНХ, зафиксировала выпадение 6 мм осадков при климатической норме для августа 78 мм», — отметили синоптики.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что на предстоящих выходных в Москве начнется лебединая песня лета. В эти дни ожидается последняя 30-градусная жара в сезоне.

Затопивший Европу циклон и изменчивый август: каким будет конец лета в Московском регионе>>