РИАМО - 6 авг. Подготовка квалифицированных кадров в сфере медиа позволит выстроить интернет-коммуникации нового поколения. К такому выводу пришли участники встречи в рамках молодежного форума в Солнечногорске, сообщает пресс-служба мастерской управления «Сенеж».

Панельную дискуссию провел председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он обсудил современные медиа с участниками пятой смены «Служение Отечеству» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

В беседе приняла участие молодежь от 18 до 35 лет: сотрудники силовых структур и ведомств, юнармейцы, члены военно-патриотических клубов и поисковых отрядов. В рамках дискуссии рассмотрели тему «Постправда и виртуальная реальность: как разобраться в новых реальностях цифрового мира?».

«Сейчас обучать работе нужно не только журналистов, но и блогеров, которые обладают многомиллионной аудиторией, но тоже попадаются на фейки, репостят непроверенную информацию. Поэтому необходимо обучать умению верификации информации, работы в новых форматах, современным методам интернет-коммуникации с аудиторией», - объяснил Хинштейн.

Он поделился опытом общения со специалистами современных медиа и отметил преимущества и недостатки новшеств.

«Я имел возможность наблюдать, как молодые ребята - эксперты в «цифре» - делают контент. Это сильно отличается от классической журналистики мгновенной реакцией на события и оперативностью, но «цифре» иногда не хватает глубины и умения анализировать информацию», - сказал депутат.

Он добавил, что в настоящее время вырос спрос на специалистов, способных работать как в классических СМИ, так и в «цифре».

Качественная подготовка кадров, по мнению эксперта, позволит решить проблему фейков и деструктива в информационном поле. Одного только законодательного воздействия в этой области недостаточно, слишком высока скорость распространения данных в интернете.

«Государство обучило навыкам работе в «цифре» представителей самых разных профессий – чиновников, медиков, преподавателей и учителей. А для медиасферы, для журналистов, которые работают на передовой, отражают действительность, помогают в выявлении и решении проблем, подобных программ не было», - сказал депутат.

Он подчеркнул необходимость подобного обучения, в том числе языку цифровой аудитории.

«Знаю, что такую практико-ориентированную программу в этом году запускает мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», на территории которой мы сейчас находимся, и АНО «Диалог» - оператор цифрового диалога между властью и обществом», - рассказал Хинштейн.

Эта программа включает занятия, в рамках которых эксперты и гуру интернет-коммуникаций будут передавать свой опыт и знания журналистам и блогерам.

«Я могу только приветствовать такого рода инициативу – запуск образовательной программы, так как они тоже нуждаются в профессиональной подготовке и переподготовке. Те, кто думает о своем максимальном развитии в профессии и ценит свою репутацию, конечно, на такую программу запишутся и пойдут», - сказал Хинштейн.

С 2019 года площадкой ежегодного форума «Территория смыслов» является мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. Ее организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и АНО «Россия – страна возможностей». В роли образовательного партнера выступает НИУ ВШЭ.