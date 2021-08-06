РИАМО - 6 авг. Кузьминский районный суд столицы постановил заключить под стражу Романа Ильясова, обвиняемого в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков. Мужчина отправлен под арест на 2 месяца, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

По версии следствия, в парке «Кузьминки-Люблино» Ильясов умышленно предложил несовершеннолетней потерпевшей употребить наркотическое средство. Когда она согласилась и сделала это, Ильясов сделал ей укол шприцем с медицинской иглой. С помощью шприца мужчина ввел потерпевшей в верхнюю часть ягодицы раствор, содержащий наркотическое средство.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотиков). Мужчина арестован до 4 октября.