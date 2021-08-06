РИАМО - 6 авг. Подать работу на конкурс детского патриотического рисунка «Александр Невский – гордость земли Русской», посвященный 800-летию со дня рождения исторической личности, можно до 10 августа. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Принять участие в творческом состязании могут дети от 6 до 17 лет. Его организует Московская губернская универсальная библиотека.

На конкурс можно заявить иллюстрации к книгам о жизни Невского, рисунки, отражающие его роль в истории страны, а также изображающие блестящие победы в Невской битве и Ледовом побоище. Отправить свою работу нужно на электронную почту: detiproekt@gubmo.ru.

Отсматривать работы ребят будут профессиональные художники, искусствоведы, историки и библиотекари. Они оценят оригинальность и выразительность композиции, художественное решение, патриотическую составляющую, технику и качество исполнения рисунка.

Работы участников разделят на три возрастные номинации: 6-9, 10-12 и 13-17 лет. В каждой из возрастных категорий выберут победителей, которые получат дипломы и грамоты библиотеки. Награждение запланировано на конец августа.

К этому моменту заявки прислали 192 ребенка из 39 городских округов Подмосковья, всего на конкурс подано 328 рисунков.