РИАМО - 6 авг. За 2 месяца подмосковным сервисом предпроверки земельных участков воспользовались более 8,4 тыс. граждан. Они смогли узнать об ограничениях на участке до его выкупа или перераспределения, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

«Услуги по земле в Подмосковье являются одними из самых популярных. Чаще всего люди обращаются за государственной услугой по предоставлению земельного участка в аренду или собственность без торгов и за перераспределением земель», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он объяснил, что сервис позволяет сэкономить время и усилия человека, который может подать заявку, а в итоге получит отказ. На проверку ограничений сервис тратит всего пару минут.

«С начала года более 8,4 тыс. заявителей проверили участки на оборотоспособность. Из них порядка 6,6 тыс. заявителей воспользовались сервисом в рамках услуги по перераспределению земель, а 1,8 тыс. - при обращении за выкупом земельного участка», - отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

Она рассказала, как работает сервис предпроверки. Во время подачи заявления на предоставление участка в собственность без торгов человеку нужно указать кадастровый номер участка. После этого его автоматически знакомят с информацией сервиса «Градпроработка». Сервис показывает все возможные ограничения участка, например, санитарная и охранная ли это зона, а также другие осложнения.

Еще до подачи заявления гражданин узнает, по каким причинам ему могут отказать. Это возможно, если земля пересекается с одной из ограничивающих зон.

В рамках услуги «прирезка» тоже можно осуществить предпроверку. Для этого необходимо указать координаты точек участка, который заявитель желает «прирезать» к собственной территории. После введения данных он также получит всю информацию о возможных ограничениях.

Получить услугу по предоставлению земельного участка в аренду или собственность без торгов можно на портале РПГУ, а перераспределение реализовать по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/18291.