РИАМО - 6 авг. Купание в Серебряном Бору на северо-западе Москвы запрещено из-за низкого качества воды, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

В Москве купаться разрешено в 7 зонах отдыха. Это озеро Мещерское (ЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО), озеро Черное (ЗелАО), Школьное озеро (ЗелАО), озеро Белое (ВАО), Путяевский пруд (ВАО) и Большой Садовый пруд (САО).

С 16 июля запрещено купание в зонах отдыха «Серебряный Бор-2» и «Серебряный Бор-3», поскольку вода в этих водоемах не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям. Для отдыхающих установлены соответствующие знаки.

Также в Москве приняли в эксплуатацию 42 зоны отдыха без купания. Качество песка во всех зонах отдыха соответствует санитарным требованиям.

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