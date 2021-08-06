РИАМО - 6 авг. В рамках благоустройства территории в районе Аэропорт возле Амбулаторного пруда появится сквер с прогулочной аллеей, амфитеатром и световыми фонтанами. Его планируют обустроить в 2021 году, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Прогулочную зону с газонами и качелями сделают на месте хаотичной парковки. У самого пруда оборудуют смотровую площадку с амфитеатром. Для отдыха горожан и гостей столицы там разместят лежаки и установят качели-диваны. Пруд украсят 3 световых фонтана.

Рабочие проведут реконструкцию детской и спортивной площадок. В игровой зоне установят новый комплекс с горками, круговые качели и качели-гнездо.

Для активного отдыха сделают ринг для уличной игры в панна футбол и площадку для воркаута с навесом.

Кроме того, на благоустраиваемой территории обустроят фестивальную площадку и открытую сцену, разобьют газон и проведут озеленение. Высадят 95 деревьев и 375 кустарников.

Объекты свяжут для удобства пешеходов.