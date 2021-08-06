РИАМО - 6 авг. Суд арестовал до 5 октября двух сотрудников изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, откуда совершили побег пятеро заключенных. Арестованных подозревают в превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС.

«По ходатайству следствия судом в отношении сотрудников изолятора временного содержания ОМВД России по Истре, подозреваемых в превышении должностных полномочий, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 октября», - сказала представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

В пятницу из ИВС в Истре сбежали пять человек, в том числе подозреваемый в заказном убийстве «мясного короля» Владимира Маругова. По некоторой информации, накануне побега дежурный не закрыл окно в камере, через которое подают еду. Сбежавшим удалось выкрутить замки гаечным ключом.

Ранее руководство подмосковной полиции инициировало служебную проверку действий правоохранителей. Поиски сбежавших продолжаются.

Открутили замки гаечным ключом: что известно о сбежавших из изолятора в Истре заключенных>>