РИАМО - 6 авг. С 9 по 14 августа в Подмосковье пройдет хоккейных турнир на Кубок имени Александра Овечкина. Перевозить его участников до места проживания, а также проведения турнира будут автобусы «Мострансавто», сообщает пресс-служба компании.

В играх турнира, который проводится в регионе в 3 раз, сразятся 12 команд из разных уголков России и других стран.

Работу по их перевозке будут выполнять свыше 40 автобусов большого класса из различных филиалов «Мострансавто». Они встретят спортсменов и их сопровождающих в аэропортах Шереметьево и Домодедово, отвезут к месту проживания, а после доставят в Ледовый дворец «Арена Мытищи» и на Арену им. Владимира Петрова в Красногорске.

Все транспортные средства соответствуют госстандартам, требуемым при перевозке несовершеннолетних пассажиров. Автобусы оборудованы желтыми проблесковыми маячками, тахографами, спутниковыми системами навигации. Сиденья оснащены ремнями безопасности.

Автопарк проходит регулярный техосмотр и предрейсовый контроль. В период пандемии салоны регулярно дезинфицируются, а сотрудники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.