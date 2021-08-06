РИАМО - 6 авг. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с активистами городских округов Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Шатура, Электросталь и Электрогорск. Глава Подмосковья отметил, что инициативность жителей, обратная связь с ними и командная работа помогают развивать регион и менять качество жизни. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Неравнодушная позиция помогает менять жизнь в разных городах. Нам очень помогает президент, нам выделяют дополнительные деньги к бюджету. Наша задача – не уставать обеспечивать результаты. Делать это нужно исходя из интересов жителей. Подмосковье очень разное, поэтому необходимо понимать проблемы того или иного города. И ключевое здесь – команда. Если ты смог ее организовать, все начинает получаться, все начинает меняться», – сказал Воробьев.

Жители обратились к губернатору с просьбой о строительстве дороги в обход Орехово-Зуева, путепровода через железнодорожные пути. Также в числе запросов – передвижной ФАП и капремонт школы. В Павловском Посаде жители попросили построить стадион и отремонтировать ДК, в Шатуре – реконструировать центральную улицу, в Электростали – построить путепровод и благоустроить площадь около вокзала, в Электрогорске – увеличить количество выпускников для фармотрасли.

Губернатор отметил, что все озвученные вопросы требуют детальной проработки.

«Перемены в Подмосковье чувствуются во всем, в том числе и в наказах. Губернатор глубоко погружен в наши проблемы, некоторые вопросы уже были проработаны в стенах министерств. В Подмосковье идет командная работа. Житель знает, что все его обращения не будут выброшены в урну, а будут отработаны, даны объяснения: где и когда этот проект будет реализован. Поэтому чувствуется вовлеченность людей в процесс перемен», – сказал глава Орехово-Зуевского округа Геннадий Панин.

Директор Малодубенской школы №7 Анна Павлова отметила произошедшие перемены в образовании.

«Они значимы для всех жителей Орехово-Зуевского городского округа. За несколько лет отремонтированы 5 школ, введена пристройка к СОШ №16, которую ждали более 40 лет, строится пристройка к лицею, открывается школа в Ликино-Дулеве. На съезде «Единой России» президент сказал, что необходимо увеличивать количество школ, подлежащих капремонту. Мы с радостью ждем эти перемены в Московской области», – сказала Павлова.

«Мы – одна команда»: Андрей Воробьев встретился с активными жителями в Серебряных Прудах>>