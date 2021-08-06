РИАМО - 6 авг. С начала текущего года в Москве от клещевого вирусного энцефалита привились 37 598 человек. Это число более чем в 3 раза превышает количество вакцинировавшихся в 2020 году, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.

В числе привившихся 14 982 ребенка. Вакцинация проводится бесплатно в медорганизациях города.

Вакцинироваться рекомендуют тем, кто планирует выезды на эндемичные территории.

Количество обратившихся в медучреждения столицы с укусами клещей не превышает средний показатель.

В период подготовки к летней оздоровительной кампании была проведена акарицидная обработка территорий детских лагерей. Общая площадь обработки составила 96,8 га. Всего в Москве с начала сезона обработали 4487,67 га территории.

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