РИАМО - 6 авг. Председатель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Сергей Жигарев и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский посетили подмосковные предприятия, сообщается на сайте партии.

«Недавно в Истре нам показали, на что способны наши ученые. Наши люди действительно могут создавать уникальные приборы, спутники. Но нашим инженерам и ученым не хватает поддержки государства, чтобы реализовать свои идеи в полной мере», - сказал Сергей Жигарев.

Первым пунктом рабочей поездки стал «Научный центр овощеводства», где депутатам продемонстрировали достижения в селекции.

«Наши ученые создали сорта овощей и фруктов, которые были на территории всего СССР. И ничего не закупалось за границей государства. Сейчас наши ягоды, фрукты, овощи являются одними из самых чистых: минимально нитратов, максимально витаминов», - отметил Жириновский.

Сотрудники и руководство центра поделились проблемой закупки сельхозтехники. Пока разработками коллег не удается обеспечить все потребности.

Далее делегация направилась на строительный рынок в Одинцовский округ, где политики оценили стоимость материалов и приобрели несколько товаров для личного использования.

Сергей Жигарев подчеркнул, что значительно выросли цены на металл и дерево, это мешает многим гражданам завершить ремонт и строительство дома.

«Ценообразование на строительные материалы необходимо пересмотреть», - добавил он.

Жигарев также указал на то, что представители партии ЛДПР в ходе рабочих поездок общаются с жителями региона, выясняя реальную проблематику. Это способствует быстрому оказанию помощи гражданам.