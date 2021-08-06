РИАМО - 6 авг. Строительство современного комплекса очистных сооружений ведется на улице Малькина Грива в Шатуре, объект готов уже на 45%, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

АО «ГК «ЕКС» ведет строительство в рамках нацпроекта «Экология», федерального приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги».

Основная цель строительства – сохранение бассейна Волги за счет сокращения объемов сброса сточных вод, содержащих загрязнения, на 80% и более. Итогом проводимых реконструкций и строительства должно стать снижение количества неочищенной воды на 0,25 куб. км в год.

«После выполнения уже текущих реконструкций и строительства водных объектов к 2021-2023 годам на территории Подмосковья загрязнение Волги уменьшится на 0,13 куб. км, что позволит нам в срок реализовать план национального проекта наполовину», – отметил министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Завершить строительство комплекса в Шатуре планируется в декабре 2021 года. Производительность очистных сооружений в результате должна составить 10 тыс. куб. м в сутки.

На объекте уже завершили армирование фундаментной плиты и смонтировали опалубки стен аэротенка. Готовы металлоконструкции административно-лабораторного корпуса, выполнено бурение скважин с устройством обсадных труб и бетонированием свай.

Современный комплекс будет очищать сточные воды Шатуры от минеральных, органических и бактериальных загрязнений, используя метод биохимического окисления. Новые очистные сооружения смогут перерабатывать необходимое количество стоков, а также очищать воду в соответствии с нормативами природного законодательства.