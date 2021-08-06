РИАМО - 6 авг. Ежегодный фестиваль «День варенья в Муранове» пройдет в Подмосковье 14 и 15 августа. Его организуют в музее-заповеднике «Усадьба Мураново» им. Ф. И. Тютчева, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Согласно архивным данным, на территории усадьбы раньше готовили варенье в больших медных тазах. Для этого использовали кирпичные печи. Во время варки ягод и фруктов участники процесса – обитатели усадьбы играли в городки и крокет. Больше всего Тютчевы любили джем из земляники.

Поиграть в крокет и, конечно, пробовать самые разные джемы, варенья, конфитюры и соусы, приготовленные по самым необычным рецептам, смогут и гости фестиваля. На мероприятии можно будет отыскать самые необычные вкусовые сочетания.

Помимо дегустаций для посетителей фестиваля организуют мастер-классы, концерты под открытым небом, а также конкурсы детских рисунков. Гости мероприятия смогут увезти с собой сувениры с ярмарок. А еще впервые в рамках фестиваля прозвучат гастрономические лекции.

Кроме того, в день фестиваля можно будет посетить Главный усадебный дом. Организаторы готовят театрализованную экскурсию по кухне, где кухарка Матрена Карповна поделится секретами блюд XIX века. Она расскажет, какие лакомства любили обитатели Муранова.