РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 авг. В центральном тепловом пункте подмосковных Котельников провели очистку подогревателей, которые работают на отопительную систему, установили новое оборудование, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава городского округа Сергей Жигалкин посетил ЦТП, расположенный на Кузьминской улице. Данный пункт находится на обслуживании АО МСК «Инжиниринг».

В рамках обхода главный инженер рассказал Жигалкину о подготовке пункта к осенне-зимнему периоду. Глава отметил четкость в работе системы и добавил, что работа должна быть слаженной, несмотря на изменение погодных условий.

На данный момент в ЦТП выполнена очистка и промывка подогревателей, которые работают на отопительную систему и систему горячего водоснабжения. Проведены ревизия и ремонт насосного оборудования, запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов.

В целях предоставления качественной услуги подачи горячей воды заменили частотные регуляторы. Установили новое и современное оборудование. Также сделано видеонаблюдение и оборудована система, благодаря которой данные передаются на пульт управления. В ближайшее время планируется замена автоматики на современную.

Все оборудование теплового пункта находится в хорошем состоянии, сбоев в работе не имеется.

В городском округе Котельники в 2021 году должно быть подготовлено к работе 23 центральных тепловых пункта. Работы на объектах жилищно-коммунального хозяйства будут производиться в соответствии с утвержденным графиком.