РИАМО - 6 авг. Вознаграждение в размере 1 млн рублей назначено за помощь в розыске обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений Александра Мавриди, который вместе с 4 арестантами совершил побег из изолятора временного содержания в Истре, сообщается на сайте МВД России.

Мавриди обвиняется в убийстве, вымогательстве, незаконном лишении свободы и побеге из-под стражи. В качестве орудия убийства, совершенного в ноябре 2020 года, мужчина использовал арбалет.

В настоящее время информации о его местонахождении нет.

Всех, у кого есть сведения о том, где находится Александр Мавриди, просят позвонить по телефонам: 02, 8 (495) 994-50-64 или 8 (495) 609-77-06. Им гарантируется безопасность и конфиденциальность.

Пять арестантов совершили побег из ИВС в Истре в пятницу. По предварительным данным, им удалось открутить замки на дверях с помощью гаечного ключа. Задержаны двое сотрудников изолятора, чьи действия могли стать причиной побега.

Открутили замки гаечным ключом: что известно о сбежавших из изолятора в Истре заключенных>>