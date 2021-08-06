РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 авг. В микрорайонах подмосковных Котельников будет действовать система патрулирования, сообщает пресс-служба администрации округа.

На днях состоялись встречи уполномоченных участковых Котельниковского отдела полиции МУ МВД России «Люберецкое» и жителей городского округа. Они проходили в микрорайоне Белая Дача и на улице Строителей.

Вопросов к мероприятиям накопилось много. Жители интересовались «резиновыми» квартирами, нахождением мигрантов на территории Котельников, нелегальными таксистами, хулиганством и нарушением тишины в ночное время.

Сотрудники отдела выслушали каждого и составили план отработки, заверив, что каждая из жалоб будет рассмотрена на его основании.

Также в микрорайонах города начнет действовать регулярная система патрулирования. Все возможные нарушения будут пресекаться на месте. Отработкой жалоб займутся в ближайшее время.