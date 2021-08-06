РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 авг. В подмосковных Котельниках эвакуировали 7 автомобилей в ходе рейда, сообщает пресс-служба администрации округа.

В адрес администрации Котельников приходят обращения от жителей с просьбами навести порядок в сфере таксомоторных перевозок и выявить водителей, нарушающих ПДД.

Для уменьшения числа нарушений на дорогах и наведения общественного порядка в зонах парковки администрация совместно с сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» провела рейд на пересечении 3-го Покровского проезда и улицы Кузьминской.

В ходе мероприятия было проверено 27 автотранспортных средств, составлено 15 административных протоколов, эвакуировано 7 автомобилей.

Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» просят водителей вести себя вежливо и корректно, при этом соблюдать правила дорожного движения.