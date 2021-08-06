РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 авг. До 10 августа юные жители Люберец могут прислать свои работы на конкурс детского рисунка, посвященного 800-летию со дня рождения Александра Невского, сообщает Московская губернская универсальная библиотека.

На конкурс принимаются иллюстрации к книгам о жизни Александра Невского, рисунки о роли великого князя в истории страны, о его блестящих победах в Невской битве и Ледовом побоище.

Победителей определят в 3 возрастных группах: 6-9, 10-12, 13-17 лет.

Работы принимаются по почте: detiproekt@gubmo.ru.