РИАМО - 6 авг. Московский кредитный банк (МКБ, группа «Регион-Россиум») добавил новую услугу бронирования жилья в категорию «МКБ Travel» в партнерстве совместно с Booking.com, сообщает МКБ.

В зависимости от уровня клиента в программе лояльности банка для каждого бронирования на кобрендовой странице Booking.com внутри приложения «МКБ Онлайн» есть возможность получить до 7% бонусных баллов «МКБ Бонус». Обязательное условие для их зачисления — оплата бронирования банковской картой МКБ.

Клиенты Booking.com также смогут получить доступ к своим привилегиям программы лояльности Genius в дополнение к бонусным баллам МКБ. Для этого необходимо авторизоваться в Booking.com и забронировать номер с помощью банковской карты МКБ.

«Рост внутреннего туризма, а также постепенное открытие границ с другими государствами делают услуги по поиску жилья востребованными среди россиян. Booking.com является одной из ведущих мировых цифровых туристических компаний и поэтому вдвойне приятно открывать с ней сотрудничество. Теперь пользователи «МКБ Travel» будут возвращать кешбэк бонусными баллами при оплате проживания банковскими картами МКБ на Booking.com. Размер вознаграждения составит до 7% за каждый платеж», — сообщила Татьяна Брюхина, директор департамента развития карточного бизнеса МКБ.

Ранее в «МКБ Travel» банк реализовал услугу по приобретению авиа- и ж/д билетов, а также аренды автомобилей через мобильный банк «МКБ Онлайн» в разделе «Сервисы». С момента запуска сервиса пользователями было оформлено более 2000 билетов на самолеты и поезда.