РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 авг. В пятницу на автодороге Щелково - Фряново состоялась массовая проверка водителей госавтоинспекторами с целью выявления нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции рассказали водителям о необходимости соблюдать требования правил дорожного движения, касающихся перевозки детей.

Перевозить ребенка младше 7 лет необходимо в специальном удерживающем устройстве, соответствующем росту и весу ребенка. При достижении 7 лет ребенок может передвигаться на заднем пассажирском сидении без детского удерживающего устройства, но обязательно с использованием ремня безопасности. На переднем пассажирском сидении до достижения ребенком 12 лет необходимо использовать детское кресло.