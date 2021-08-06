РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 авг. Глава Домодедова Александр Двойных вместе с председателем совета депутатов Леонидом Ковалевским и советником Михаилом Ежокиным обсудил с коллективом и руководством компании «Артдисплей» планы по развитию предприятия, сообщается на странице пресс-службы администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Предприятие специализируется на разработке и производстве рекламной продукции и упаковки для более чем 400 брендов. В округе находится крупная производственная площадка полного цикла. Общая площадь производства – более 22 тыс. кв. м.

«У нас большие планы по развитию дорожной сети на ул. Промышленной. В ближайшее время здесь откроется дорога на д. Киселиха, а также начнется строительство съезда с трассы М-4 «Дон». Это даст ряд преимуществ для развития логистики «Артдисплея», где сейчас работают более 600 человек, большая часть из которых – домодедовцы», – сказал Двойных.