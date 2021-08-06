РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 авг. Мытищинские экологи провели мониторинг реки Яузы и ее притоков с воздуха при помощи профессионального квадрокоптера, сообщается в Instagram-аккаунте контрольного управления администрации муниципалитета.

Ранее из 6 рек Мытищ были произведены заборы воды для исследования по основным гидрохимическим показателям.

Сегодня подход к контролю водных ресурсов и водоемов меняется и становится комплексным, требующим взаимодействия всех структур, имеющих прямое или косвенное отношение к водным объектам.

Также меняются и методы контроля и мониторинга. Ведь многие негативные процессы можно предотвратить или предсказать, если в результате регулярного мониторинга будут тщательно изучаться гидрологические, гидрохимические и другие характеристики, их изменения.