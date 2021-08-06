РИАМО - 6 авг. С 9 августа возобновится движение поездов на участке «Университет» - «Юго-Западная» Сокольнической линии столичного метро. Станция «Проспект Вернадского» будет закрыта до 23 августа, сообщает Telegram-канал «Метро оперативно».

Через закрытую станцию поезда будут следовать без остановки.

«Юго-Западная» и «Университет» будут работать в обычном режиме. Пассажиров продолжат возить и компенсационные автобусы.

Участок Сокольнической линии метро закрыли 17 июля из-за строительства перехода на будущую станцию Большой кольцевой линии.

Планы по строительству метро до 2027 года>>