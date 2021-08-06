РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 6 авг. В парке «Елочки» в Домодедове 14 августа проведут акцию «Ночь в парке», сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

Гостей ждут аттракционы и кафе, работающие до 2 часов ночи, живая музыка, показ фильма и многое другое. Акция начнется в 18:00.

Желающие выступить на мероприятии могут написать в директ в соцсетях парка «Елочки» или в WhatsApp по телефону: +7(925)827-74-37.

Все зоны и локации будут работать с соблюдением ограничительных мер.