РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 авг. В клубе «Активное долголетие» в Котельниках состоялось занятие по дыхательной гимнастике на открытом воздухе, сообщает пресс-служба администрации округа.

Занятие провел директор МСОАУ «Спорткомплекс Котельники» Михаил Набокин.

Правильное дыхание положительно влияет на самочувствие, обеспечивает приток кислорода, а значит улучшает результат тренировки. При достаточном объеме кислорода быстрее сжигается жир, мышцы лучше восстанавливаются, проходит усталость.

Присоединиться к группе можно каждую пятницу с 10:00 до 11:30.