РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 авг. Глава подмосковного Красногорска Алексей Спасский поздравил представителей строительной отрасли с профессиональным праздником, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Встреча прошла в преддверии Дня строителя в формате «бизнес-ланч» в пятницу, 6 августа. Алексей Спасский поздравил участников и их трудовые коллективы с наступающим профессиональным праздником и поблагодарил за работу.

«Строитель – пожалуй, самая мирная и самая нужная профессия на земле. Благодаря вашему трудолюбию и опыту растут и развиваются города, люди обретают уют и тепло своего дома. Появляются новые школы, детские сады, поликлиники и дороги. В нашем округе в строительстве задействовано более 5 тысяч человек», - подчеркнул Спасский.

В мероприятии приняли участие генеральный директор ООО «Отрада Девелопмент» Николай Гоголь, учредитель ООО «Апельсин», депутат совета депутатов горокруга Красногорск Роман Володин, генеральный директор ЗАО «Затонское» Геннадий Гавриленко, руководитель проекта АО «Сити-XXI век» Валерий Железняков, начальник теруправления- запад по МО ГК «ПИК» Сергей Караваев и совладелец ГК «Садовое кольцо Дмитрий Мостман.

Среди прочих вопросов участники обсудили перспективы развития отрасли и темпы строительства социальных объектов.

День строителя в 2021 году в России отмечается 8 августа.