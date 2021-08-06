РИАМО - 6 авг. Мужчину, обвиняемого в покушении на убийство собственного сына, заключили под стражу до 4 октября. 24-летний отец выбросил своего ребенка с 5 этажа, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел 4 августа, 24-летний мужчина выбросил мальчика 2018 года рождения из окна квартиры жилого дома, расположенного на улице Шумилова. После этого мужчина скрылся.

Ребенок выжил, но находится в тяжелом состоянии в больнице.

Отца мальчика оперативно нашли и задержали. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункта «в» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Расследование поставлено на особый контроль прокуратуры.

Видео с места трагедии в Москве, где мужчина выбросил с балкона своего ребенка>>