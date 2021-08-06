РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 авг. В городском округе Люберцы с начала года выполнены работы по ремонту 14 тротуаров общей площадью более 2,3 тыс. кв. м, сообщает управление дорожного хозяйства администрации муниципалитета.

В плановом режиме продолжаются работы по ремонту тротуаров. На сегодня подрядчики привели в нормативное состояние 14 тротуаров площадью 2 375 кв. метров.

До конца текущего года запланировано отремонтировать еще 7 участков тротуаров по адресам: улица Митрофанова, от дома 1 до дома 9, Проектируемый проезд №4037 (разворотный круг), улица Южная, дом 33, улица Воинов-Интернационалистов, улица Попова, дом 20, улица Попова от дома 20 до дома 4, улица Ленина (по всей улице).