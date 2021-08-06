В столице с 29 июля по 29 августа проходит ярмарка-фестиваль «Лето в городе». Каждую неделю с четверга по воскресенье посетители на 18 ярмарочных площадках города могут продегустировать необычные блюда и лакомств из регионов России и из других стран — Англии, Бельгии, Испании, Италии, Турции, Японии. Как интересно провести время на фестивале, читайте в гиде РИАМО.

Поесть мороженое, которое долго не тает

Пресс-служба городских уличных мероприятий "Московские сезоны" Пресс-служба городских уличных мероприятий "Московские сезоны" Пресс-служба городских уличных мероприятий "Московские сезоны" 1 из 3

Для любителей холодных десертов подготовлен широкий ассортимент лакомств. Кроме классического пломбира и сорбета, на фестивале представлены различные вкусы мороженого – жаренное во фритюре, сицилийская фисташка, французский шоколад, горгонзола, четыре ореха, печенье-карамель, манго-имбирь, клубника-базилик, груша с розмарином и другие интересные вкусы.

Требовательных к своей фигуре ожидает спортивное мороженое с протеином и L-карнитином, «аптечное мороженое», безлактозное на основе рисового и кокосового молока и многое другое.

Также на фестивале можно попробовать редкое лакомство мараш дондурма – его до недавнего времени нельзя было найти в Москве. Приготовленное по традиционным турецким рецептам мороженое отличается от привычного пломбира. Дондурма имеет более плотную, вязку и тягучую консистенцию, этот вид мороженого долго не тает. Весь секрет – в использовании муки из клубней дикой орхидеи и мастики.

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Попробовать варенье из помидоров

Пресс-служба городских уличных мероприятий "Московские сезоны" Пресс-служба городских уличных мероприятий "Московские сезоны" Пресс-служба городских уличных мероприятий "Московские сезоны" 1 из 3

Гости фестиваля могут оценить на вкус необычное варенье: из зеленых помидоров, красного лука, красного апельсина c лимоном и имбирем, из кизила с миндалем, из вороники с черешней.

На площадках ярмарки представлены и различные виды джемов: из бекона, перца чили, мускатного ореха, киви, черники с васильком, яблока с имбирем и арахисом, морковное варенье с календулой, малиновый конфитюр с ромом и анисом.

Производители с Северного Кавказа предлагают посетителям спелые ягоды из экологически чистого района, крафт-соусы без консервантов и загустителей: ягодные, фруктовые и томатные, а также варенье с низким содержанием сахара.

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Продегустировать модный стритфуд

Пресс-служба городских уличных мероприятий "Московские сезоны" Пресс-служба городских уличных мероприятий "Московские сезоны" Пресс-служба городских уличных мероприятий "Московские сезоны" 1 из 3

На фестивале представлены не только сладости, но и полноценные блюда. К примеру, на Тверской площади можно попробовать винегрет из сезонных корнеплодов с бутонами одуванчиков, валаамские щи с грибами, московские пироги и борщ, сырники из топленого творога со сгущенным молоком и многое другое. Гурманы также могут продегустировать японское пирожное моти, рецепту приготовления которого более 500 лет, или испанское жареное молоко на палочке.

Утолить жажду посетителям предлагают прохладными лимонадами: огуречным с бузиной, аперолем, черешневым, арбузно-огуречным, коктейлем на основе груши и базилика и другими. Для любителей кофе – холодный фраппучино.

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Сделать оригинальные фото для соцсетей

Пресс-служба городских уличных мероприятий "Московские сезоны" Пресс-служба городских уличных мероприятий "Московские сезоны" Пресс-служба городских уличных мероприятий "Московские сезоны" 1 из 3

Посетителей «Лета в городе» готовы привлечь не только блюдами, но и необычной подачей. Например, в одном из ресторанов пасту подают не в тарелке, а в головке сыра пармезан. Побывав на фестивале, любители «Инстаграма» смогут поделиться с подписчиками фотографиями с оригинальным блюдом.

Кроме того, сами ярмарочные зоны, некоторые из которых выполнены в виде средневековых замков, – подходящая локация для фотосессий всей семьей или с друзьями.

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Покататься на рампе

Пресс-служба городских уличных мероприятий "Московские сезоны" Пресс-служба городских уличных мероприятий "Московские сезоны" Пресс-служба городских уличных мероприятий "Московские сезоны" 1 из 3

На площадках фестиваля работает прокат спортинвентаря, так что самые активные гости могут посетить скейтпарки и сбросить полученные на мероприятии калории. В точках проката соблюдаются все меры безопасности, доступ посетителей в них осуществляется по предварительной регистрации.

Где искать площадки фестиваля

Пресс-служба городских уличных мероприятий "Московские сезоны" Пресс-служба городских уличных мероприятий "Московские сезоны" Пресс-служба городских уличных мероприятий "Московские сезоны" 1 из 3

В центре столицы ярмарочные площадки располагаются на площади Революции и Тверской площади.

В САО ярмарка проходит в парке «Бригантина», а в ЗАО – по адресу ул. Матвеевская, вл. 2.

На территории ВАО четыре площадки: ул. Городецкая, вл. 1; ул. Святоозерская, вл. 1; ул. Вешняковская, вл. 16 и сквер у Гольяновского пруда.

По две площадки расположены в ЮВАО (на площади Славы – Волгоградский проспект, вл. 119 и ул. Перерва, вл. 52) и ЮАО (на ул. Ключевой, вл. 22 у метро «Алма-Атинская» и на Ореховом бульваре, вл. 24).

Жители ЮЗАО могут посетить фестиваль по адресам: бульвар Дмитрия Донского, вл. 11; ул. Профсоюзная, вл. 41; ул. Теплый Стан, вл. 1 Б. На территории СЗАО площадки ярмарки располагаются на пересечении улиц Соколово-Мещерская и Юровская и на улице Митинской, вл. 31.

В Зеленограде «Лето в городе» размещается в бульварной зоне 16-го микрорайона.

Посмотреть время работы конкретной точки на карте и узнать подробности можно на сайте проекта «Московские сезоны».

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