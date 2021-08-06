РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 6 авг. Щелковские участники губернаторского проекта «Активное долголетие» посетили музейный комплекс «Дорога памяти» в парке «Патриот», сообщается на сайте администрации городского округа.

«Дорога памяти» — это эстакада из залов с художественными мемориальными экспозициями и выставками, которая рассказывает о каждом дне из 1418 дней Великой Отечественной войны и хранящейся в галерее Памяти информации о 33 млн участников войны.

Экскурсионные поездки в различные города Подмосковья для участников проекта «Активное долголетие» организуются каждую неделю. С марта этого года состоялись уже 22 экскурсии, на которых побывали около 260 жителей Щелкова.

Узнать расписание и записаться на экскурсии можно через мобильное приложение «Соцуслуги», на сайте проекта «Активное долголетие» или в Щелковском комплексном центре социального обслуживания по телефону: 8(496)562-87-44.