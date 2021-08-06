РИАМО - 6 авг. Идея о введении платной парковки в московских дворах неактуальна, поскольку не содержит обоснования, за что с автомобилистов должна взиматься плата, сообщил РИАМО президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Ранее руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский спросил у москвичей, поддерживают ли они введение платных парковок во дворах жилых домов. По его мнению, это избавит дворы от машин, которые используются пару раз в год, а активных автомобилистов заставит оплачивать свое место.

«Эта идея хороша, только если у вас много денег. В каждом дворе есть его владельцы и только они вправе решать, будет парковка платной или нет», - сказал Травин.

По его мнению, идея платных парковок во дворах нерабочая, в ней нет компромиссов.

«Получается, что людей из платных дворов отправят на платные парковки. Сейчас не время излагать такие идеи, так как никто не понимает, за что мы будем платить», - заключил Травин.

Платную парковку на улицах ввели в Москве в ноябре 2012 года в качестве эксперимента, впоследствии платное парковочное пространство несколько раз расширялось. Спустя несколько лет после ввода платной парковки мэр города Сергей Собянин признался, что создание этой системы было «суперконфликтом».

На сегодняшний день средства, собираемые с водителей в качестве платы за парковку в Москве, направляют на благоустройство территорий.

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