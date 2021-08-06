РИАМО - 6 авг. Полицейские задержали 62-летнего рецидивиста, подозреваемого в краже у пассажирки столичной подземки дорогостоящего кошелька с деньгами и юбилейных монет, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на станции «Бульвар Дмитрия Донского». Жертвой пожилого карманника стала 27-летняя москвичка.

Мужчина долго высматривал женщину на платформе, после чего похитил из ее сумки вещи на общую сумму свыше 100 тыс. рублей. Спрятав похищенное в газету, злоумышленник скрылся.

Полиция задержала подозреваемого на юго-западе города. Ранее он уже был судим за аналогичные кражи. Оперативники нашли часть похищенных денег и монет, однако дорогой кошелек мужчина просто выкинул на улице.

В отношении задержанного возбудили дело, его арестовали.